Хто в дитинстві не мав заповітних, але майже нездійсненних мрій? Харківським дітлахам запропонували: якщо хочеш досягти свого — дій! А щоб допомогти їм реалізувати заповітні бажання, з ініціативи режисерки Анастасії Свободи започаткували телевізійний проєкт «Мрій і дій!»
За словами заступника директора департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Аліни Помазан, проєкт спрямовано на зміцнення сімейних стосунків, він має допомогти дітям досягти мети.
Із 60 учасників кастингу визначили шестеро кандидатів з неординарними й найцікавішими захопленнями. Мрію вже здійснив один з них: хлопець мріяв зіграти із футболістом клубу «Шахтар». Тепер реалізуються устремління 11-річного Єгора Авраменка, який марить метрополітеном. Він знає всю історію харківського метро, уважно стежить за інформацією про будівництво й відкриття нових станцій і мріяв проїхатися підземкою в кабіні машиніста. Ця його мрія здійснилася. А ще для нього організували персональну екскурсію музеєм КП «Харківський метрополітен». За словами підлітка, він збирається стати програмістом, щоб усі свої захоплення втілити в комп’ютерних іграх.
Як зазначила Аліна Помазан, дитячий телевізійний проєкт реалізують у межах бюджету участі, й до кінця року всі шестеро його учасників зможуть втілити мрії в життя.