На сьогодні суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 11 травня 2023 року зруйновано 70 та пошкоджено 1031 дошкільний заклад із майже 15 тис., які функціонували перед війною. Також варто врахувати, що 846 закладів розташовані на окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо-переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України й місцеві органи управління освітою докладають максимум зусиль, аби забезпечити функціонування мережі дошкільних закладів та доступу дітей до якісної дошкільної освіти.

За оперативною інформацією департаментів освіти обласних військових адміністрацій, станом на 01.05.2023 року освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою), з них:

за очною формою надають освітні послуги 6 003 ЗДО (437 901 вихованець);

за дистанційною формою – 2 851 заклад (182 263 вихованці);

за змішаною – 1 513 закладів (131 130 вихованців).

Серед них 6 602 ЗДО надають освітні послуги внутрішньо переміщеним здобувачам освіти (28 664 вихованцям).

У закладах дошкільної освіти функціонує 4 771 інклюзивна група, у якій здобувають освіту та отримують корекційні послуги 8 415 дітей з ООП. 102 992 педагоги працюють із дітьми в закладах дошкільної освіти. 65,4% дітей дошкільного віку охоплено навчанням у закладах освіти.

Активно підтримує дітей дошкільного віку Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ. Лише у квітні у межах реалізації проекту «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні», який реалізує Асоціація працівників дошкільної освіти за підтримки Міністерства та Українського інституту розвитку освіти, було залучено майже 3 тис. дітей, які з різних причин не відвідували заклади дошкільної освіти. Локації для роботи з дітьми різні: на базі дитячих садків, шкіл, інших установ, у пунктах «Спільно» від ЮНІСЕФ.

Аби охопити дошкільною освітою більше дітей, які нині перебувають у складних умовах війни можуть допомогти розроблені методичні рекомендації, які викладено для обговорення.

Нині тривають активні роботи з відновлення пошкоджених дитячих садків та облаштування і будівництва укриттів у цих закладах.