У застосунку «Дія» можна буде подати інформацію про майно, пошкоджене внаслідок російської агресії, починаючи з 19 лютого 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії рф. Відповідну постанову розробила команда Мінреінтеграції. До процесу долучили застосунок «Дія».

«Якщо раніше через «Дію» українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок «Дія» в розділі «Пошкоджене майно». Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.

Нагадаємо, Міністерство економіки спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, завданих підприємствам внаслідок агресії рф.