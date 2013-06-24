Вітчизняний застосунок «Дія» — один з найкращих у світі GovTech-продуктів. Саме ми першими прирівняли електронні документи до паперових та впровадили революційні сервіси, зокрема онлайн-одруження чи перереєстрацію авто. І це тільки початок!

TIME Best Inventions 2024 відзначив «Дію» в категорії Apps & Software за надзвичайний вплив та сміливі інновації, які полегшують життя мільйонам людей.

Цейсписок від журналу TIME щорічно визначає 200 новаторських рішень, що змінюють світ, роблять його кращим, зручнішим, безпечнішим і навіть трохи веселішим. Тож для нас це більше, ніж відзнака. Це підтвердження того, що Україна вводить тренди на цифровізацію у всьому світі.

До речі, застосунок уже перетнув позначку 21 мільйон унікальних користувачів. Нині в «Дії» доступно 24 документи й понад 30 сервісів. У роботі команди більш ніж 100 послуг, які спрощують життя українців і змінюють взаємодію з державою.

«Дія» стала попкультурою та створила новий досвід взаємодії з державою. Це підтверджує 21 млн користувачів, які послуговуються «Дією» в різних життєвих ситуаціях — від купівлі авто до відкриття бізнесу. За весь час ми впровадили 30+ сервісів у застосунку, понад 125+ на порталі та зробили реінжиніринг багатьох процесів. Для українців цифрові документи в «Дії» стали важливішими за паперові, а державні послуги вже проєктуються за підходом digital first. Дякуємо кожному, хто користується «Дією» і всіма перевагами цифрової держави», — зазначає віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За майже п’ять років «Дія» пройшла шлях від застосунку з документами до справжнього державного superapp. Так, тут доступні всі найзатребуваніші документи — від паспорта та диплома до водійського посвідчення й актового запису про шлюб.

Також у застосунку українці можуть пройти повний цикл одруження онлайн, чого нема в жодній країні світу; повідомити про пошкоджене майно після обстрілу за програмою «єВідновлення»; купити чи продати авто в кілька кліків; вступити до підрозділів, які займаються БпЛА тощо.

Разом з «Дією» українці відкривають рахунки в банках, підписують документи, забирають посилки на пошті чи купують квитки в театр. До того ж бізнеси активно інтегрують застосунок, чим покращують користувацький досвід. Сервіси «Дії» вже інтегрували понад 15 тисяч держустанов та компаній.

Нині команда Мінцифри працює над новими революційними сервісами, які вже скоро будуть доступні в застосунку й на порталі «Дія», повідомляє Мінцифри.