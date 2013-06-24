Задля допомоги регіонам і громадам упроваджувати цифрові проекти та відстежувати зміни по всій країні Міністерство цифрової трансформації України оновило платформу Дія.Цифрова громада. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер на платформі можна ще ефективніше управляти процесами цифрової трансформації на місцях, оцінювати прогрес і подавати актуальні дані до Індексу цифрової трансформації регіону й Індексу цифрової трансформації територіальних громад.

Новий функціонал допоможе CDTO областей та цифровим лідерам громад вимірювати результати цифровізації, координувати місцеві ініціативи та визначати пріоритети для подальших кроків.

Серед оновлень додано Індекс цифрової трансформації регіонів

Уперше починаючи з 2021 року області зможуть відстежувати в динаміці цифровізацію на місцях. Індекс цифрової трансформації регіонів оновлюватиметься щоквартально. Це дасть змогу регулярно моніторити та ухвалювати рішення на основі актуальних даних. Індекс містить п’ять основних груп. Кожен показник оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, що дає змогу точно оцінювати прогрес і визначати пріоритети для подальших кроків.

Щоквартальне заповнення Індексів через особисті кабінети на платформі Дія.Цифрова громада

На платформі вже зареєстровано понад 1 000 цифрових лідерів, які відтепер можуть вносити дані показників Індексів безпосередньо на платформі. Це спрощує процес, адже більше не потрібно заповнювати таблиці чи надсилати паперові документи. Усе відбувається швидко, зручно та онлайн.

CDTO ОВА заповнюють Індекс цифрової трансформації регіонів, який містить п’ять груп показників: цифрової економіки, цифрових навичок, цифрової інфраструктури, цифровізації публічних послуг і цифровізації територіальних громад. Остання група становить 20% загального бала регіону та залежить від показників, які вносять громади.

Цифрові лідери громад заповнюють Індекс цифрової трансформації територіальних громад, який містить чотири групи: цифрову економіку, цифрові навички, цифрову інфраструктуру та цифровізацію публічних послуг.

Так, цифровізація громад безпосередньо впливає на загальний показник області. Якщо більше цифрових сервісів та інфраструктурних рішень упроваджено на місцях, то вищий рівень цифрової трансформації всього регіону.

До початку травня триває подання інформації до Індексів за I квартал. Результати будуть доступні на платформі одразу після внесення даних.

Особисті кабінети для команд CDTO ОВА та цифрових лідерів громад

Відтепер до роботи на платформі може долучатися вся команда цифрової трансформації в регіоні або громаді — це дає змогу оперативно оновлювати дані, координувати подання інформації до Індексів та ефективніше впроваджувати цифрові зміни.

З новими можливостями платформи Дія.Цифрова громада кожен регіон і громада отримає ефективні інструменти для управління цифровими змінами та досягнення нових цифрових результатів.

Нагадаємо, Дія.Цифрова громада — це національна платформа для CDTO обласних державних адміністрацій та цифрових лідерів органів місцевого самоврядування. Платформа об’єднує актуальні дані про цифровізацію, рекомендації щодо впровадження інноваційних рішень та приклади успішних проектів.

Довідково

Проект реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно зі швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.