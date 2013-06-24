Завершився дводенний візит в Україну делегації Литовської Республіки на чолі з міністром національної оборони Лаурінасом Кащюнасом. У ході візиту міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із литовським колегою. Сторони обговорили важливість розвитку бойового та гуманітарного розмінування, а також підписали угоду про співпрацю в межах коаліції спроможностей з розмінування України. Документ відкриває шлях для повноцінної роботи коаліції, зокрема залучення фінансових ресурсів і централізовані закупівлі.

«Ми вдячні литовському народові та керівництву країни за постійну підтримку України в боротьбі з російською агресією. Особлива подяка Литві та Ісландії за їхнє ефективне лідерство в коаліції з розмінування, що об’єднала багато країн для підтримки нашої армії», — зазначив Рустем Умєров.

Під час переговорів міністр оборони ознайомив литовського колегу з поточною ситуацією на фронті та наголосив на актуальних потребах українських Сил оборони. Рустем Умєров також поділився досвідом розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту і презентував можливості нового цифрового додатка для військових «Армія+».

Під час візиту Лаурінас Кащюнас разом з Рустемом Умєровим відвідав полігон для випробування інноваційних військових розробок, де тестують безпілотні системи. Серед новинок — розробки українських фахівців: дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери та наземні роботизовані санітарні платформи. На тестовому майданчику міністри України та Литви спостерігали за навчанням з інтеграції наземних та повітряних роботизованих безпілотних систем у єдиний центр управління всіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу.

«Міністерство оборони продовжує активно впроваджувати інновації та розвивати армію майбутнього. Безпілотні системи — наш пріоритет, який вже змінює ситуацію на полі бою», — наголосив Рустем Умєров.

Він нагадав, що технологічні інновації, які мінімізують залучення особового складу на позиціях, зберігають життя і здоров’я наших воїнів, даючи змогу ефективно протистояти ворогу, що переважає в чисельності та озброєнні.

Джерело: Міністерство оборони