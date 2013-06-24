Центри життєстійкості працюють у 225 громадах 23 областей України. За час діяльності, тобто за півтора року, ці простори психосоціальної підтримки стали важливою частиною життя багатьох жителів громад. Понад 1,5 мільйона відвідувань та більш як 850 тисяч проведених заходів свідчать про те, що українці й українки дедалі частіше звертаються по допомогу фахівців. Підсумками роботи просторів, а також подальшими планами розвитку поділилася міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Центри життєстійкості — це не офіси з чергами. Це відкриті дружні простори, де кожна людина може отримати фахову допомогу. Це нова інфраструктура людяності, яка вже діє у громадах у всій країні», — зазначила міністр.

Центри працюють у межах експериментального проєкту з формування життєстійкості, яке ініціювало міністерство 2023 року в межах програми «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. Для цього уряд ухвалив відповідну постанову, а втілення проєкту продовжено до жовтня 2025 року.

Мета центрів — допомогти людині вчасно підтримати психічне здоров’я, знизити рівень тривожності, навчити стійкості, дати опору тим, хто пережив втрату, розлуку, адаптацію після служби чи евакуацію, підтримати батьківство без стресу тощо.

Центри життєстійкості відкриті для всіх: військових і цивільних, дітей і літніх, родин, які втратили дім, і тих, хто щойно повернувся із фронту. Людина може прийти без направлення, попереднього запису — просто тоді, коли відчує, що потребує підтримки.

«Ми бачимо великий запит на цю послугу в громадах. До проєкту вже приєдналися 54 нові громади. Очікуємо ще майже 40. Наша мета — щоб кожна людина в Україні знала: підтримка поряд і вона нікуди не зникне», — зазначила Оксана Жолнович.

Важлива особливість — те, що до реалізації проєкту вперше на системному рівні залучено громадський сектор. Понад 150 громадських та благодійних організацій у всій країні стали надавачами послуги життєстійкості і сформували команди фахівців із соціальної роботи, психологів і соціальних менеджерів. Понад тисяча спеціалістів проходять навчання за програмами «Самодопомога+» (ВООЗ Україна) та «Батьківство без стресу» (ЮНІСЕФ).

Загалом учасники проєкту — 285 громад, зокрема релоковані з тимчасово окупованих територій. Послуги надають за власні кошти або благодійні внески ще у семи областях.

У планах міністерства — інтегрувати центри життєстійкості в систему державних соціальних послуг на постійній основі.

Центри життєстійкості — ініціатива Міністерства соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Це простори у громадах, де кожна людина може безкоштовно одержати психологічну та соціальну підтримку, пройти індивідуальні чи групові зустрічі, долучитися до тренінгів із самодопомоги, розвитку стресостійкості та підтримки батьківства, повідомляє Мінсоцполітики.