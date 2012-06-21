За різних обставин людям доводиться відмовляти собі в солодких і борошняних виробах. Деяким це дається легко, інші потерпають від дискомфорту і переживають «зриви» повертаючись до ласощів. При захворюванні на діабет або ожиріння лікарі ставлять хрест на солодкому. Дієтологи придумали альтернативу. Адже є солодощі, які не містять в собі шкідливих речовин і від яких не товстіють, а тому їх можна вживати як при медичних, так при будь-яких інших дієтах.
Дієтологи дотримуються такої думки, щоб не нашкодити фігурі важливим є не кількість солодкого, а вміст цукру в продукті. Щоб дозволити собі смачне без шкоди для здоров'я, в першу чергу дієтологи рекомендуються вживати сухофрукти. Вони містять у собі фруктозу і глюкозу – корисні цукрозамінники, а також вони не мають барвників та інших хімічних добавок. Рекомендована норма такого продукту в день – 50 грам. Такий десерт буде не тільки смачним, але і корисним.
Мармелад, зефір і пастила виготовляються на основі яблучного пюре або агару. Такі солодощі рекомендуються тим, хто схильний до повноти. Фахівці дотримуються думки, що вживання таких десертів на відміну від тістечок додасть почуття більшого насичення і матиме позитивний вплив на шлунково-кишковий тракт.
Природний антидепресант – темний шоколад. Найкраще віддавати перевагу тому продукту, в складі якого міститься більше 80% какао. Такий шоколад навіть дозволений в раціоні хворих на діабет. На відміну від білого або молочного шоколаду, він містить невелику кількість цукру, а також має здатність позбавляти від головного болю, поліпшує пам'ять і піднімає настрій.
І останнє – желе і пудинги. Тут головне бути уважним у виборі продукту і віддавати перевагу тим, що зроблені з натуральних фруктів і ягід. Найкраще уникати яскраво забарвлених штучними барвниками солодощів. Такі десерти легко засвоюються організмом і покращують роботу шлунково-кишкового тракту, а також є джерелом вітамінів і мінералів.
Найголовніше у виборі солодощів – не замінювати ними повноцінний прийом їжі. Кава з шоколадкою не замінить нормальну порцію обіду. Десерти не принесуть шкоди, якщо ними не зловживати і стежити за складом на етикетках.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»