43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави в межах програми енергопідтримки для ФОПів. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко:
«Загалом малий бізнес отримав від держави 438 млн грн. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів», — зазначила очільниця уряду.
Держава запровадила цю програму наприкінці січня в період масштабних відключень електроенергії, щоб малий бізнес міг продовжувати працювати.
Підприємці отримували від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне та інші витрати, пов’язані з автономним живленням.
Для багатьох невеликих магазинів, закладів харчування, аптек, виробництв і підприємств сфери послуг ця підтримка допомогла уникнути зупинки роботи, зберегти робочі місця та продовжити працювати для своїх громад.
«Програма, яка завершилася 31 травня, показала себе як дієвий антикризовий інструмент підтримки малого бізнесу в найскладніший період відімкнень», — резюмувала Прем’єрміністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.