43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави в межах програми енергопідтримки для ФОПів. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко:

«Загалом малий бізнес отримав від держави 438 млн грн. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів», — зазначила очільниця уряду.

Держава запровадила цю програму наприкінці січня в період масштабних відключень електроенергії, щоб малий бізнес міг продовжувати працювати.

Підприємці отримували від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне та інші витрати, пов’язані з автономним живленням.

Для багатьох невеликих магазинів, закладів харчування, аптек, виробництв і підприємств сфери послуг ця підтримка допомогла уникнути зупинки роботи, зберегти робочі місця та продовжити працювати для своїх громад.