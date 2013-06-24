Щоб зробити субсидію на оренду житла для ВПО ще більш доступною та зручною, Міністерство соціальної політики України у співпраці з платформою ЛУН запустили калькулятор для самостійного розрахунку орієнтовного розміру цієї субсидії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розрахувавши розмір фінансової допомоги від держави за допомогою онлайн-калькулятора, сім'я може зорієнтуватись, яку суму оренди покриє держава і яку треба буде сплатити самостійно.

Інтерфейс інструменту інтуїтивно зрозумілий: користувач вводить базову інформацію — місто, площу квартири, склад родини, рівень доходу — й отримує попередній розрахунок.

Для прикладу: молоде подружжя з сукупним доходом в 17 000 грн проживає в м. Дніпрі та на підставі договору сплачує фактичну орендну плату за однокімнатну квартиру в розмірі 9 500 грн на місяць.

Сімʼя може отримувати субсидію на оренду житла в розмірі 5097,88 грн. Тобто фактично родина з власної кишені сплачуватиме лише 4402,12 грн.

Щоб скористатись сервісом – перейдіть за посиланням.

Звертаємо увагу, що цей сервіс не гарантує призначення субсидії на оренду. Адже право на її призначення визначає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації.

Нагадуємо, що субсидія на оренду житла стала доступнішою: зокрема, кожні півроку після її призначення, якщо родина і надалі має право на отримання допомоги, вона продовжуватиметься автоматично ще на півроку. Повторно звертатись нікуди не потрібно. Також суттєво збільшено розмір виплат і передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення. Тобто людина може оформити та отримати субсидію на оренду, навіть якщо вона винаймає лише кімнату, а не квартиру чи будинок.