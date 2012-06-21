Неодноразово чув від промосковських громадян, що Ленін, більшовики створили державу Україна. А з ким же тоді 1654 року об’єдналася Росія? Та й згодом вона цілеспрямовано відбирала в українців етнічні землі.
У 1897 році пройшов Перший загальний перепис населення Російської імперії. Він засвідчив, що навколо нинішньої України жило багато українців, які становили значну частину населення певної території.
Ось кілька прикладів.
Воронезька губернія (кількість українців): Бірючевський повіт — 70,70%,
Богучарський — 81,82, Острогозький — 90,29.
Гродненська губернія (жителів): Брестський повіт: росіян — 17 759, українців — 140 561, білорусів — 3997. Бельський: росіян — 9758, українців — 64 258,білорусів — 8068. Кобринський: росіян — 5740, українців — 146 789, білорусів — 1563.
Люблінська губернія (нині Польща): Грубешівський повіт: українців — 59,60%, Тамешевський — 49,5 %.
Область війська Донського (нині Ростовська область РФ): Таганрозька округа: росіян — 131 029 осіб, українців — 254 819.
Курська губернія: Грайворонський повіт: українців — 58,88%, Новооскольський — 51,01%.
Седлецька губернія (нині Польща): Влодавський повіт: українців — 59,79%.
Чорноморська губернія: Сочинський повіт: росіян — 42,56%, українців — 47,36%.
Таганрозький округ у 1922 році увійшов до складу УСРР (так тоді називалася ця республіка). Але наприкінці 1923-го Москва передала його до складу РСФРР, хоч українців там проживало вдвічі більше, ніж росіян. Україна не тільки втратила свої етнічні землі, а й півсотні кілометрів берега Азовського моря і відповідно трикілометрову економічну морську зону вздовж цього берега. Росія одержала майже 100 км кордону на півдні України. Через цей кордон у 2014 році РФ перекинула на Донбас свої регулярні війська. Вони вдарили у спину українським воїнам, створивши Іловайський котел.
Інший приклад — Придністров’я. 1924 року у складі України за наказом з Москви створено Молдовську автономну область, яку через кілька місяців перетворили на Молдавську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. У 1929 році там проживало 48,5% українців, 30,1% молдован, євреїв та росіян по 8,5%. Як бачимо, у такому утворенні не було особливої потреби, але в Москви був стратегічний план відколювати від України певні території. Нині з Придністров’я у спину України спрямовані російські регулярні війська.
Гарій МАКАРЕНКО
для «Урядового кур’єра»