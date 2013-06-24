Ветерани Іван Балашов та Анатолій Вересенко подолали понад 1000 кілометрів на велосипедах у памʼять про полеглих героїв

Завершився щорічний ветеранський велопробіг “Шануємо памʼять Захисників та Захисниць України“. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Двоє ветеранів — Іван Балашов та Анатолій Вересенко — подолали весь маршрут у понад 1000 кілометрів. І фінішували, 23 травня, біля Стіни пам’яті загиблих за Україну у Києві. Велопробіг тривав 9 днів.

На фініші учасників зустріли в. о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун та заступник Міністра Фархад Фархадов, в. о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів Руслана Величко-Трифонюк та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Символічно, що велопробіг у понад тисячу кілометрів завершується у столиці, на місці, що є серцем давнього Києва і тут народжувалася українська державність. Знаково, що фінішував марафон саме у День Героїв, адже місія учасників велопробігу — вшанування та збереження пам’яті Захисників і Захисниць, які віддали своє життя за життя цілої нації. Для Мінветеранів формування політики пам’яті є одним із ключових напрямів. Сьогодні ми всі разом маємо закласти її фундамент, щоб наступні покоління знали ціну незалежності, пам’ятали та плекали шану до подвигу кожного полеглого та кожної полеглої”, — зазначив в. о. Міністра Олександр Порхун.

Він також наголосив на реабілітації ветеранів і ветеранок через спорт. Саме тому масштабний проект створення ветеранських просторів, який Міністерство представило на нещодавньому 2 Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві, передбачає окремий розвиток цього напряму.

Заступник Міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов пояснив, що метою велопробігу було показати ветеранам один зі способів їхнього відновлення та вшанувати пам'ять їх загиблих побратимів. До того ж цьогоріч велопробіг мав ще одне важливе завдання — збір коштів на рахунок Українського ветеранського фонду, що підпорядковується Міністерству.

“Велопробіг фінішує біля Стіни пам'яті загиблих. Пам'ять про них має гуртувати українців на боротьбу від агресора. Водночас ми не повинні забувати про ветеранів, які отримали поранення і потребують реабілітації. Велопробіг націлений привернути увагу саме до цього. Ми всі разом маємо дбати про наших захисників і захисниць та щодня наближати перемогу України,” — наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами в. о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів Руслани Величко-Трифонюк, реінтеграція ветеранів через програми з психологічної підтримки та фізичної активності, має величезний потенціал та необхідність:

“Ці елементи є критично важливими для переходу ветеранів до цивільного життя. Досвід Українського ветеранського фонду Мінветеранів показує, що в регіонах відчувається гостра потреба в інклюзивних просторах для ветеранів. Місця для занять спортом та соціальних зустрічей часто непридатні для осіб з інвалідністю, що створює нездоланні бар'єри на їхньому шляху до повноцінного життя. Ми невпинно працюємо над тим, щоб зруйнувати ці перепони і створити умови, де кожен ветеран зможе знайти не лише підтримку, але й новий сенс життя, нову надію. Ветерани заслуговують на повноцінну підтримку у своїй адаптації та поверненні до активного життя, адже вони вже заплатили високу ціну за нашу свободу та наші життя. Їхні героїчні зусилля не повинні залишатися без уваги – ми усім суспільством зобов’язані забезпечити їм гідне майбутнє, наповнене можливостями.”.

Нагадаємо, що 15 травня 2024 року в Ужгороді почався щорічний велопробіг ветеранів “Шануємо пам’ять захисників та захисниць України”. Протягом маршруту часники відвідали 13 міст України.

Цьогоріч весь маршрут подолали двоє ветеранів — Іван Балашов та Анатолій Вересенко. На шляху до них приєднувалися велосипедисти-ветерани та решта охочих з Ужгорода, Стрия, Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Житомира, Білої Церкви, Бородянки, Димера, Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Лютежу і Вишгорода.

Для Івана Балашова це вже четвертий велопробіг. Спорт — його хобі та один зі способів реабілітації, завдяки якому він підтримує тіло у гарній фізичній формі та знаходити друзів — таких самих ветеранів, як він.

Нагадаємо, перший ветеранський велопробіг у співпраці з командою Міністерства у справах ветеранів України організували у 2020 році. Тоді маршрут пролягав аж до Маріуполя. І їхало четверо ветеранів: Іван Балашов, Микола Дидяк, Сергій Поліщук та Анатолій Вересенко. Проїхали вони 1795 кілометрів. Дорогою учасники зустрічалися з ветеранами, молоддю, громадськістю, сім’ями загиблих.

У червні минулого року відбувся перший міжнародний велопробіг “Ужгород-Дармштадт” під гаслом пам’яті загиблих українських героїв.