Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту, щоб позбавити Росію нафтових доходів.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі в Римі, передає Укрінформ.

«Важлива розмова з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем у Римі. Їхня участь у Конференції з питань відновлення України та зустрічі Коаліції охочих надіслала важливий сигнал трансатлантичної єдності та підтримки стійкості, відновлення та оборони України», - написав Сибіга.

Він додав, що українська сторона високо цінує зусилля Сенату США, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

«Росія і ті, хто підтримує її воєнні дії, повинні зіткнутися з реальним тиском. У зв'язку з цим я також наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту, щоб позбавити Росію нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини. Ми перебуваємо на вирішальному етапі, коли сильне лідерство і рішення можуть змінити ситуацію в досягненні миру через силу», – зазначив глава МЗС.

Джерело: Укрінформ