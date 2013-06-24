Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Єврокомісія та Рада Європи близькі до ухвалення рішення про виділення Україні прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

За його словами, цим установам залишилося «знайти лише технічні рішення».

«Дискусії ще не закінчено. Але є певні кроки вперед… І зараз обговорюється питання, чи можна використати цей відсоток (доходів від заморожених активів РФ - ред.) для відновлення України. І якщо можна, з якого року слід брати прибуток - поточного, зароблених з початку війни чи навіть раніше», - сказав Ландсбергіс журналістам на пресконференції.

Він вважає, що це рішення буде знайдено, оскільки політична декларація G7 завдала політичний тон у цьому напрямку.

При цьому глава МЗС визнав, що деякі попередні обговорення не дали результатів, «але певні тенденції у дискусії показують, що підстави (для оптимізму - ред.) є».

У вівторок Рада Європи ухвалила резолюцію щодо використання заморожених російських активів для відновлення України та створення Міжнародного компенсаційного механізму (International Compensation Mechanism) для здійснення цього процесу.

Джерело: Укрінформ