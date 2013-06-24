В рамках програм підтримки бізнесу у цьому році для підприємців Харківщини передбачено півтора мільярда гривень. Про це під час робочої поїздки на Харківщину під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

Крім того, в рамках зустрічі відбулася презентація політики “Зроблено в Україні”.

“В рамках цих півтора мільярда гривень, бізнес Харківщини може скористатися всіма інструментами в рамках політики “Зроблено в Україні”. Це і гранти на переробку, мікрогранти, доступні кредити, іпотечна програма, компенсації аграріям за вітчизняну сільгосптехніку та інші програми. Нам вкрай важливо підтримувати прифронтові регіони, такі як Харківщина. З часу вторгнення в області постраждали понад 60 тисяч об’єктів. Війна важко вдарила по промисловості, хоча до вторгнення, саме цей сектор був ключовим для області. Тому наш обов’язок перед Харківщиною та харків’янами, підтримати їх у найважчий момент”, — зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, з огляду на регулярні обстріли області та проблеми з електроенергією, за словами Першого віце-прем’єр-міністра, Уряд працює над низкою рішень.

Зокрема, розглядається можливість збільшення розміру мікрогрантів для бізнесу Харківщини із 250 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. А також над розширенням програми мікрогрантів для самозайнятих осіб до 100 тисяч гривень. Крім того, опрацьовується потенційне впровадження програми компенсацій для малого, середньо та великого бізнесу Харківщини за збереження або створення робочих місць продовж піврічного терміну.

Міністерствам і відомствам доручено опрацювати можливість надання мікро-, малим та середнім підприємствам в м. Харкові портфельних гарантій, а також встановлення пільгових тарифів на залізничні вантажні перевезення зі станцій на прифронтових територіях.

Деталі про всі ці ініціативи буде повідомлено додатково у міру ухвалення рішень.

“Через відсутність електроенергії та регулярні обстріли бізнес Харківщини працює у надскладних умовах, закуповують тонни пального на добу, аби працювати бодай завдяки генераторам. Тому працюємо над рішеннями, які допомогли б підтримати підприємців. Тож закликаю український бізнес і громадян підтримати харківських підприємців генераторами, пальним і замовленнями на їх товари. У цей складний час нам важливо бути як ніколи об’єднаними”, — додала Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем'єр-міністра України, загалом на підтримку українського бізнесу у 2024 році держава заклала рекордні 45 млрд грн. За прогнозами, із цьогорічного зростання ВВП у 4,6%, вклад цих програм буде на рівні 1%.