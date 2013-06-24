Чорноморський банк торгівлі та розвитку отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва на загальну суму до 150 мільйонів доларів для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив. Кредитну лінію було розроблено для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Ці кошти буде спрямовано на проєкти з відновлення та реконструкції важливої економічної та соціальної інфраструктури України.

«Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби. Дякую партнерам за цю ініціативу, яка сприятиме сталому розвитку і забезпечить підтримку реалізації проєктів у критично важливих секторах економіки», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Головну увагу буде зосереджено на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких галузях: сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика. Це дасть змогу забезпечити стале економічне зростання навіть у складних умовах. До 75 мільйонів доларів буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.

Як зазначив президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал, 150 мільйонів доларів США, спрямованих в Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни. Обидві частини кредитної лінії відображають спільне прагнення ЧБТР та JBIC розв’язувати нагальні проблеми, а також стимулювати зелені інвестиції в регіоні, повідомляє Мінекономіки.