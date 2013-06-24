Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав рішення, спрямоване на поліпшення якості надання послуг мобільного зв’язку і доступу до інтернету в умовах планового, аварійного, незапланованого та/або вимушеного відключення електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану.

Виконання постачальниками електронних комунікаційних послуг завдань, зазначених у розпорядженні НЦУ, забезпечить: роботу протягом 10 годин 100% обладнання, яке забезпечує мобільний зв’язок та доступ до інтернету; роботу протягом 72 годин 100% оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють приймання та оброблення екстрених викликів за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та єдиним номером виклику екстрених служб 112.

Розпорядження зобов’язує постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечити об’єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, за допомогою яких вони надають послуги, пересувними електрогенераторними установками або акумуляторними установками на перші 72 години роботи, коли немає електропостачання. Для забезпечення відповідного рівня якості послуг, коли немає електроживлення, передбачено поетапне виконання завдань у часі з досягненням 100% показників забезпечення до 1 лютого 2025 року, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.