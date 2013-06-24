За сприяння Міністерства енергетики України UNDP у співпраці з АТ «Укргазвидобування» та за фінансової підтримки Республіки Хорватія провели дослідження території деокупованої Харківщини на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дослідження охопило 17 квадратних кілометрів. Відтепер на цій ділянці можна безпечно виконувати 3D-сейсморозвідувальні роботи для геологічних відкриттів та нарощування видобутку газу.

«Ми завершуємо опалювальний сезон, покриваючи потреби споживання газом українського видобутку. Це важливо для подальшої реалізації нашої енергетичної незалежності. Маємо і надалі нарощувати обсяги видобутку. Дякуємо партнерам за підтримку програм, які дозволяють нашим газовикам безпечно досліджувати та вести подальші видобувні роботи на перспективних ділянках», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Варто зазначити, що державне «Укргазвидобування» видобуває близько 40 % газу саме на Харківщині. У 2022 році значна частина області перебувала під окупацією та ворожими обстрілами. Попри деокупацію регіону, відновлення операцій з пошуку газу ускладнювалося потенційним забруднення мінами. А тому оцінка ризиків – це важливий першочерговий етап перед початком діяльності.

Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє зазначив, що наявність наземних мін та інших вибухонебезпечних предметів ставить під загрозу безпеку мешканців і суттєво перешкоджає економічному процвітанню та енергетичній безпеці країни, оскільки велика кількість території залишається недоступною.

«Ми очікуємо, що повернення цих територій сприятиме регіональному економічному зростанню та підтримає зусилля України у пошуках життєво важливих ресурсів для стабільності, безпеки та розвитку», – сказав він.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич заявила, що її країна повністю підтримує прагнення України до енергетичної незалежності через ліквідацію мінної небезпеки.

«Ми можемо допомогти Україні розвивати свої багаті ресурси, коли позбавимо її від всеосяжної загрози мін. Наша підтримка свідчить про нашу готовність забезпечити стабільність та процвітання України на довгі роки», - підкреслила пані Посол.

Т. в. о. генерального директора Украгазвидобування Олег Толмачев подякував Міненерго та UNDP за допомогу та зазначив, що у найближчі роки компанія планує розширити проведення 3D-сейсморозвідувальних досліджень на майже 15 тисяч квадратних кілометрів. Це дозволить уже в найближчі роки зробити нові геологічні відкриття та наростити видобуток газу.