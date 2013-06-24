У межах спільного проекту Мінреінтеграції з UNICEF для Херсонської області виділено 2500 планшетів і 2500 хромбуків. Ці навчальні гаджети підлягають передачі школярам, які проживають у сільських громадах деокупованих територій Херсонщини. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мінреінтеграції висловлює подяку українській команді UNICEF.

Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і очільник Херсонщини Олександр Прокудін сьогодні передали перші планшети та ноутбуки дітям, які мешкають у селах Киселівка та Посад-Покровське. Найближчим часом обласна влада передасть гаджети дітям інших сільських громад області.