25 квітня Уряд затвердив план заходів на наступні два роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Кожному міністерству поставлені чіткі завдання. Їх виконання наблизить Україну до європейських стандартів безбар’єрності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Безбар’єрність — це не просто про комфортне життя для всіх груп населення, а іноді про життя взагалі, про розвиток. Бар’єри, які існують сьогодні в суспільстві часто не дозволяють мільйонам українцям не тільки реалізувати себе, а й забезпечити власні базові потреби.

Відновлення України, її фізичного і загалом суспільного простору, дає можливість виправити помилки минулого. Одна з основних — це бар’єри між різними суспільними групами — фізичні, громадянські, освітні, економічні тощо.

«Протиставити руйнуванню і хаосу, які несе російський загарбник, — відбудову. На практиці втілити наші спільні цінності, де людина та її життя — понад усе», — заявила перша леді Олена Зеленська.

Міністерство культури та інформаційної політики України представило проект«Інформація без бар'єрів». Проект покликаний вирішити проблему доступу до суспільно значущої інформації для всіх суспільних груп. Адже часто така інформація не є зрозумілою для багатьох людей. Це стосується публічної інформації, офіційних повідомлень від Уряду, новин, публічних послуг та іншої важливої інформації.

«Створення нових стандартів подачі інформації дуже важливо саме зараз. Спрощення мови влади та медіа, її доступність для всіх, без виключень, дасть можливість не лише краще розуміти дії влади, а й щодня полегшувати власне життя», – сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Проект спрямований на людей з порушенням зору та слуху, людей з когнітивними порушеннями, з посттравматичним стресовим розладом, людей старшого віку, дітей, осіб, які отримали лише мінімальну освіту, іноземців.

Нагадаємо, для контролю за реалізацією Плану заходів буде запроваджено електронний моніторинговий інструмент, який демонструватиме прогрес у виконанні всіх запланованих заходів окремо по кожному напрямку. Він буде доступний як державним органам, так і громадськості. Координатором реалізації Стратегії визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Сама ж архітектура змін зі створення безбар’єрного простору розробляється урядовою командою за підтримки першої леді Олени Зеленської.