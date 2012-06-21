Традицію започаткував проект «Для тих, хто в дорозі» Галицького муніципального камерного оркестру: залу очікування на залізничному вокзалі в Тернополі перетворили на концертну. Художній керівник і диригент колективу розповів, що дев’ять років тому в новорічно-різдвяні дні не знайшлося в Тернополі зали, де музичний колектив мав би традиційно дати святковий концерт. І тоді начальник управління культури та мистецтв міської ради Олександр Смик порадив зіграти на вокзалі. Концерт мав успіх, тож проект продовжили.
Нині на концерти оркестру чекають. Головна мета проекту — привітати, втішити, зустріти музикою тих, хто за кілька годин чи навіть хвилин із затишного вокзалу помчить сріблястими коліями в різні куточки України, і тернополян. Серед глядачів чимало людей похилого віку, які не завжди можуть відвідати концерти у філармонії чи на інших сценах. Отже, «Для тих, хто в дорозі» — соціальний проект.
Щороку в репертуарі з’являються нові твори, а цьогоріч — аж п’ять. Звучить музика класична, народна, давня й сучасна. Цього разу грали європейські та світові хіти новорічно-різдвяної тематики. Завершили концерт славнозвісним «Щедриком» Миколи Леонтовича. Другий рік поспіль запрошують вокальний гурт «Пшеничне перевесло» виконати традиційні галицькі колядки.