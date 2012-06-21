Традицію започаткував проект «Для тих, хто в дорозі» Галицького муніципального камерного оркестру: залу очікування на залізничному вокзалі в Тернополі перетворили на концертну. Художній керівник і диригент колективу розповів, що дев’ять років тому в новорічно-різдвяні дні не знайшлося в Тернополі зали, де музичний колектив мав би традиційно дати святковий концерт. І тоді начальник управління культури та мистецтв міської ради Олександр Смик порадив зіграти на вокзалі. Концерт мав успіх, тож проект продовжили.

Вокзальна зала стала для оркестру концертною. Фото автора

Нині на концерти оркестру чекають. Головна мета проекту — привітати, втішити, зустріти музикою тих, хто за кілька годин чи навіть хвилин із затишного вокзалу помчить сріблястими коліями в різні куточки України, і тернополян. Серед глядачів чимало людей похилого віку, які не завжди можуть відвідати концерти у філармонії чи на інших сценах. Отже, «Для тих, хто в дорозі» — соціальний проект.

Щороку в репертуарі з’являються нові твори, а цьогоріч — аж п’ять. Звучить музика класична, народна, давня й сучасна. Цього разу грали європейські та світові хіти новорічно-різдвяної тематики. Завершили концерт славнозвісним «Щедриком» Миколи Леонтовича. Другий рік поспіль запрошують вокальний гурт «Пшеничне перевесло» виконати традиційні галицькі колядки.