Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи — в єдності. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час участі в засіданні Європейської ради.

«Ми всі розуміємо, що в січні Президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на припинення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним єдиним голосом», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський закликав усіх присутніх працювати разом, щоб Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія та інші партнери із Глобального Півдня не лише поважали територіальну цілісність України, а й використовували свій вплив на росію, коли це необхідно.

Володимир Зеленський також зазначив, що для Європи важливо зробити значний внесок у гарантування безпеки. У межах цих гарантій Україна підтримує ініціативу Франції щодо військового контингенту в нашій країні та закликає приєднатися до неї інших партнерів.

«Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий і надійний мир. Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію», — додав глава держави.

Серед кроків, які змусять росію визнати необхідність миру, першим Президент назвав геополітичну визначеність для України та Європи, що означає запрошення України приєднатися до НАТО.

Щоб настало припинення вогню, Україні потрібно мати надійні гарантії безпеки. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Брюсселі після засідання Євроради.

Глава держави наголосив, що Україна як ніхто хоче закінчення війни та встановлення сталого миру. Водночас росія не хоче миру й постійно це демонструє.

Володимир Зеленський зазначив, що для досягнення миру Україна має бути в сильній позиції. Її складові — гарантії безпеки та чітка позиція партнерів щодо цього, стабільний фронт і виконання домовленостей про оснащення і тренування українських бригад.

Також необхідна фінансова підтримка, яка, зокрема, забезпечена рішенням G7 про надання Україні 50 млрд дол. США у вигляді кредиту. Його погашення відбуватиметься коштом доходів від заморожених російських активів, повідомляє Офіс Президента.