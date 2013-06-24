Міністерство молоді та спорту завершило основний етап упровадження Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». Протягом року команда розробила та затвердила стратегію, концепцію державної програми, зміни до Бюджетного кодексу та більш як десяток нормативних актів.

Як повідомляє Мінмолодьспорту, програма зосереджується на ключових стратегічних завданнях:національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованні; громадянській освіті; налагодженні співпраці між усіма зацікавленими сторонами; формуванні системи кадрового забезпечення; науково-дослідній та методичній роботі.

«Політика української ідентичності пріоритетна для Мінмолодьспорту. Державна програма покликана об’єднати суспільство навколо національних цінностей всередині країни», — зазначив очільник міністерства Матвій Бідний.

До створення документів долучалися військові, ветерани, представники громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також партнери з розвитку. Програму розробили до 2028 року, вона охоплює всі регіони України та понад десяток міністерств.