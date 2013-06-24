У рамках співпраці з Національною службою здоров’я України Мінветеранів підготувало роз'яснення. Якщо ветерану чи ветеранці необхідне лікування у стаціонарі, то вся медична допомога для них має бути безоплатною в тій лікарні, яка має договір із НСЗУ. Зверніть увагу: всі необхідні ліки також повинні надаватися пацієнту безоплатно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Лікування у стаціонарі здійснюється за пакетом “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”. Увесь обсяг послуг у ньому є гарантованим, вимоги докупити або доплатити – незаконні.

Лікування за стаціонарним пакетом передбачає такі напрямки:

кардіологія;

неврологія;

інфекційні хвороби;

пульмонологія;

гастроентерологія;

педіатрія.

Ветеран і ветеранка мають право на безоплатні послуги:

аналізи – крові, сечі, тестування на гепатити, глюкоза в крові, холестерин тощо;

обстеження – ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін.;

знеболення;

ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також ліки, закуплені МОЗ;

інтенсивна терапія;

харчування.

Докладніше про послуги за пакетом можна переглянути на сайті НСЗУ у розділі “Контрактування / Контрактування 2024 / Вимоги ПМГ 2024 – пункт 39.

Для безоплатного лікування у стаціонарі необхідно направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Також меддопомога буде безоплатною, коли ветерана чи ветеранку госпіталізувала у лікарню "швидка", або якщо він чи вона самостійно звернулися по допомогу у невідкладному стані.

Перевірити, чи має лікарня договір із НСЗУ за необхідним пакетом, можна за допомогою інформаційного дашборду або за телефоном контакт-центру НСЗУ - 16-77.