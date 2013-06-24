20 закладів профтехосвіти в 11 областях узяли участь у програмі Skills4Recovery, яка розпочалася ще торік. У цих закладах вдалося навчити 230 викладачів і керівників навичок управління, диджиталізації та фінансування, організувати курси для здобуття нової професії для 1200 осіб та придбати 1500 одиниць сучасного навчального обладнання, зокрема агродрони, 3D-принтери, супутникові модеми Starlink. Програму спрямовано на підтримку профтехів, які зосереджені на перепідготовці дорослих у чотирьох секторах економіки, важливих для процесу відновлення: будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство.

«Разом із проєктом Skills4Recovery ми зосередилися не тільки на тому, щоб профтехи могли якісно і швидко перенавчати дорослих нових професій, а й допомагали їм опанувати soft skills, як-от: бізнес-навички, менеджемент та управління проєктами. Уже є гарні результати, тож плануємо масштабувати програму в решті закладів та примножити кількість тих, хто знайшов себе в нових професіях завдяки профтеху», — зазначив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїДмитро Завгородній.

До кінця 2024 року нові професії опанують понад 2000 осіб. Важливо, що навчання поєднується із практикою на підприємствах, де стажисти потім можуть продовжити працювати.

«Ми зосереджуємося на модернізації професійної освіти, надаючи сучасне обладнання, тренуючи керівників і викладачів навчальних закладів, а також підтримуючи вразливі групи: жінок, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Skills4Recovery допомагає нашим партнерам у репозиціюванні закладів професійної освіти та розробленні стратегій для повернення ветеранів до цивільного життя», — зазначивдиректор програми Міхаель Пауло.

Для полегшення інтеграції випускників у ринок праці після навчання вони отримують консультації із професійного розвитку та профорієнтації. Уже 500 студентів отримали такі консультації, повідомляє Міносвіти.