Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду сягнула понад 433 мільйони євро. Нагадаємо: Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи Міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.

Зазначимо також, що днями у Києві відбулася зустріч Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та Германа Галущенка. Під час зустрічі сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проектів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine. Фінансування відповідних проектів на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить Уряд Сполученого Королівства.