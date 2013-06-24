Президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану не вдалося вмовити російського президента путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, чинність якої в односторонньому порядку кремль припинив у липні. Умови відновлення так званої зернової угоди турецький та російський лідери обговорювали на зустрічі в Сочі.

На спільній пресконференції по завершенні переговорів путін заявив, що для повернення росії до зернової угоди потрібно виконати вимоги, які висунув кремль. «Ми не проти цієї угоди. Ми готові повернутися до цього, щойно зобов’язання перед нами буде виконано», — сказав путін. Однак він заявив, що Захід «обдурив нас, використовуючи гуманітарні цілі». російський президент зазначив, що москва чекає на зняття частини західних санкцій щодо імпорту російського зерна і добрив на європейські ринки.

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що альтернативи зерновій угоді не існує. Він повідомив, що представив пропозиції щодо її відновлення і Анкара готова виступити посередником між Києвом і москвою. Турецький лідер вважає, що зернову угоду потрібно продовжити «шляхом усунення недоліків». За його словами, альтернативні варіанти не змогли запропонувати «стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива. Ми спільно з ООН підготували новий пакет пропозицій. Вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом’якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з росією».

Завдяки зерновій угоді, укладеній між ООН, Україною, Туреччиною та росією торік у липні, Україна змогла вивезти зі своїх портів на експорт майже 33 мільйони тонн зернових. Після того як путін оголосив, що москва в односторонньому порядку виходить з угоди, росія завдала ракетних ударів по українській портовій інфраструктурі, знищивши 60 тисяч тонн зерна. Замість того щоб відновити чинність зернової угоди, путін заявив, що рф готова безкоштовно постачати зерно до африканських країн.

У Києві умови країни-терориста для відновлення зернової угоди вважають класичним шантажем. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Чорноморську зернову ініціативу необхідно відновити, проте не за рахунок виконання забаганок росії. Коментуючи підсумки зустрічі путіна й Ердогана, міністр зазначив: хоч переговори відбувалися без України, «це не означає, що вони говорять без України», повідомляє Укрінформ.

Дмитро Кулеба нагадав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нещодавно відвідав Київ, а потім поїхав до москви, тож Україна розуміє загальну логіку обговорення. «Чорноморську зернову ініціативу потрібно відновити не за рахунок шантажу, виконання забаганок російської федерації. Бо жодних правових чи політичних підстав для виходу росіян з угоди не було. Якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться, через місяць знову вийдуть і висунуть нові умови. Це просто класичний шантаж», — наголосив глава зовнішньополітичного відомства України.

Державний департамент США також прокоментував переговори в Сочі. Як заявив речник Держдепу, Вашингтон схвалює зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди: «Ми взаємодіємо з Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою». У відомстві подякували Анкарі за «її важливі дипломатичні та оперативні зусилля», спрямовані на досягнення нової угоди. Речник Держдепу додав, що рішення росії припинити свою участь в ініціативі завдає шкоди країнам, «вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі».