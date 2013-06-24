Хакатон з кібербезпеки Cybersecurity Innovations Hackathon об’єднав понад 200 учасників — розробників, фахівців енергетичної галузі, спеціалістів з кібербезпеки та представників стартапів. Головним завданням цього заходу став пошук інновацій для захисту від небезпечних кіберпродуктів та модернізації кіберсистем в енергетичному секторі. За вісім днів 23 команди розробили власні технології для захисту енергетики й бізнесу від кіберзагроз під менторством топових експертів галузі.

«Нині Україна успішно веде першу в світі кібервійну. Ефективна система захисту дає нам змогу не лише захищатися та контратакувати, а й розбудовувати цифрову інфраструктуру. Однак розуміємо, що кіберзагрози еволюціонують, стають складнішими та дедалі небезпечнішими. Саме тому наша мета — ще більше інвестувати в кіберстійкість та постійно шукати інноваційні рішення. Такі заходи — важлива частина цієї роботи», — зазначив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

З 1 до 10 серпня команди за підтримки менторів працювали над рішеннями у трьох ключових напрямах: Advanced Cyber track — розроблення технологій з кібербезпеки на базі штучного інтелекту, машинного навчання, Big Data тощо; ICS Solutions track — розроблення рішень для захисту та поліпшення систем керування промисловими процесами в енергетичному секторі; Secret Challenge — розроблення реального проєкту для замовника від партнера хакатону.

Переможцями Cybersecurity Innovations Hackathon стали: команда A42 з рішенням на основі ML та Big Data для виявлення слабких місць компаній (технологія сканує інтернет на предмет вразливостей, просочування даних та фішингових сайтів і виявляє понад 20 типів кібератак); команда CyberForce, що презентувала модель захищеної мережі 5G на основі штучного інтелекту для моніторингу стану критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору; команда Fix It, яка працювала над Secret Challenge та розробила приватну LTE мережу для служб швидкого реагування (розробка дає змогу убезпечити спілкування і повністю замінити рації).

Переможці одержать менторську підтримку від Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» для подання на грантові програми, що допоможе вдосконалювати розроблені рішення, а також резидентство на пів року в першому інноваційному парку UNIT.City.

«США всіляко підтримують Україну і у війні, і в забезпеченні квітучого майбутнього. Важлива частина цієї допомоги — посилення кібербезпекових можливостей держави. Адже стійкість України до кібератак життєво важлива. Тому США пишаються партнерством з Україною у сприянні інноваціям для захисту України в кіберпросторі», — зазначила Теодора Делл, заступниця директора Місії USAID в Україні.

Cybersecurity Innovations Hackathon реалізувало найбільше європейське ІТ-змагання DEV Challenge за сприяння Міністерства цифрової трансформації та підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Інформаційні партнери хакатону — Ukrainian Startup Fund та перший інноваційний парк UNIT.City.

Джерело:

Міністерство цифрової

трансформації

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Команди учасників заходу розробили власні технології для захисту енергетики й бізнесу від кіберзагроз. Фото з сайту thedigital.gov.ua