Кабінет Міністрів затвердив Меморандум про взаєморозуміння з урядом Туреччини щодо взаємногоприйняття державного гарантування якості товарів, робіт тапослуг оборонного призначення. Документ було підписано уберезні 2024 року у Стамбулі.

Меморандум встановлює механізм взаємного визнання систем забезпечення якості оборонної продукції між країнамита має на меті зміцнення потенціалу оборонної промисловості обох держав. Документ розширює рамки військово-технічної співпраці, започаткованої2020 року.

«Підтримую рішення урядузатвердити меморандум провзаєморозуміння з нашим стратегічним партнером. Реалізаціядомовленостей забезпечить застосування єдиних процедур тапублікацій з гарантування якості НАТО (AQAP) під час розроблення та закупівлі оборонноїпродукції. Це істотно зближуєУкраїну й Туреччину, а такождає змогу розширити сферу застосування стандартів Альянсуза напрямом військово-промислової співпраці», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Угода передбачає взаємнийконтроль якості на всіх етапахвиробництва оборонної продукції, зокрема аналіз ризиків,пов’язаних з виконанням контрактів; планування державнихгарантій якості; моніторинг виробничих процесів; дотримання постачальником виконанняумов контрактів, які містять положення AQAP.

Особливу увагу приділенозахисту конфіденційної інформації та прав інтелектуальноївласності.Відповідальними органамивизначено відповідні структурні підрозділи вітчизняного Міністерства оборони та Міністерства національної оборони Турецької Республіки. Документсприятиме поглибленню українсько-турецької співпраці в оборонній промисловості та забезпечить високі стандарти якості продукції військового призначення. Меморандум укладенона п’ять років з можливістю автоматичного продовження нанаступні п’ятирічні періоди, повідомляє Міноборони.