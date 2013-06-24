У Брюсселі відбулася зустріч міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Саймоном Мордю. Сторони обговорили посилення співпраці між Україною та ЄС у галузях культури та стратегічних комунікацій.

«Ми вдячні нашим європейським партнерам за чітке визначення агресивної війни, яку росія веде проти нашої країни, як грубе порушення міжнародного права, наступ на фундаментальні цінності та принципи ЄС, що загрожує знищити культуру та спадщину України. Війна росії проти нашої держави — не просто воєнна агресія. Це напад на нашу історію та ідентичність», — наголосив Микола Точицький.

Окрему увагу сторони приділили співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій і Європейської служби зовнішніх дій у протидії гібридним загрозам: російській дез інформації, кібератакам і поширенню пропаганди.

«Вдячний ЄС за готовність упроваджувати нові канали комунікації за цими напрямами. Це зміцнить інформаційну стійкість України, що також важливо для встановлення стійкого та справедливого миру», — зазначив Микола Точицький.

Міністр закликав Європейський Союз посилити санкції проти російських посадовців і діячів культури, відповідальних за злочини проти української культури, і спільно протидіяти викликам, що загрожують безпеці та стабільності європейського простору. Європейським партнерам було представлено конкретні пропозиції із взаємодії на санкційному треку, які мають бути відображені в наступних санкційних пакетах.

Міністр відзначив налагодження взаємодії між міністерством та правоохоронними органами України для співпраці в розслідуванні кримінальних проваджень щодо злочинів проти української культури.

Микола Точицький окремо подякував ЄС за солідарність з Україною, всебічну військову та фінансову допомогу в умовах російської воєнної агресії, а також зусилля щодо захисту української культурної спадщини.

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій