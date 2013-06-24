Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі сторони, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни між Україною і РФ, повинні будуть погодитись з усіма домовленостями, і всім «доведеться іти на поступки».

Про це він сказав після завершення переговорів із Російською делегацією в Саудівській Аравії, передає Укрінформ.

Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп «єдиний лідер, який може принести мир в Україну».

«Важливо зрозуміти дві речі. Перше - це те, що єдиним лідером у світі, який може це зробити (укласти мир – ред.), який може навіть зібрати людей разом, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп. Друга річ, яку я б сказав, - це те, що для того, щоб конфлікт закінчився, всі учасники конфлікту повинні бути з ним (текстом угоди – ред.) згодні, це має бути прийнятним для них», - заявив Рубіо.

Держсекретар додав, що сьогоднішня зустріч була «першим кроком на довгому і важкому шляху». За його словами, для того, щоб «покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки», але було б неправильно «визначати їх наперед».

«Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб він був справедливим, довготривалим, стабільним і прийнятним для всіх залучених сторін. Як це виглядає? Ну, це те, заради чого ми будемо продовжувати взаємодіяти», - сказав Рубіо.

Він натякнув на подальшу роль ЄС, кажучи, що «є й інші сторони, на які наклали санкції, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також мають санкції, які були введені».

Держсекретар додав, що він «переконаний», що Росія «готова розпочати серйозний процес» для припинення війни.

Рубіо сказав, що «попереду ще багато роботи» і що метою сьогоднішньої зустрічі було «налагодити лінії зв'язку» після тривалого періоду мовчання між Вашингтоном і Москвою.

Вони тривали понад чотири години. Сторони домовилися про створення переговорних груп, які будуть обговорювати питання щодо України. Також сторони домовилися закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з'являться після успішного завершення конфлікту в Україні.