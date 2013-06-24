Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони за підсумками торгів на Prozorro уклала контракти на постачання 3000 БпАК DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T з додатковою комплектацією. Загальна сума укладених контрактів — 575,2 мільйона гривень.

«У сучасній війні швидкість і точність — ключові чинники успіху, тому дрони стають незамінними помічниками нашим військовим.Безпілотники перетворюють армію на гнучку, мобільну й ефективну силу, яка готова до викликів будь-якої миті. Тому мета Міністерства оборони — забезпечити ЗСУ якомога більшою кількістю безпілотників. Поєднання інноваційних технологій з високим професіоналізмом військових забезпечить ефективну оборону нашої країни», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За підсумками угод середні ціни одного безпілотного авіаційного комплексу становлять: 126,9 тисячі гривень — DJI Mavic 3E із трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм; 194,2 тисячі гривень — DJI Mavic 3T із трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм.

«Найкращі ціни встановлюються тоді, коли є реальна конкуренція між постачальниками. Саме тому коли агенція отримала змогу купувати такі потрібні для фронту «Мавіки», ми використали нову процедуру рамкової угоди у Prozorro. І цей підхід виправдав себе на 100 відсотків. Зрештою ми змогли добитися рекордно низьких для держави цін», — зазначила директор Агенції оборонних закупівель Міноборони Марина Безрукова.

Перші партії закуплених безпілотних авіаційних комплексів уже доставлено у військові частини. У системі Prozorro тривають закупівлі Агенції оборонних закупівель Міноборони на придбання ще 6000 дронів.

Джерело: Міністерство оборони