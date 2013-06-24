Грецькі приватні компанії, які надають росії танкери для перевезення нафти, по суті, витягують її із зашморгу нафтового ембарго.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua, передає Укрінформ.

«Ми хочемо там (у сьомому пакеті санкцій ЄС – ред.) бачити відрізання Росії від світової морської торгівлі. Це означає насамперед неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження російської федерації. Так склалося, що, принаймні за останніми даними, які в мене були, найбільшими операторами, найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують росію із зашморгу нафтового ембарго. Це факт», - сказав Кулеба.

Він додав, що у сьомому пакеті санкцій Україна також розраховує бачити повне відключення російських банків від SWIFT, ембарго на операції з російським золотом.

«Ну і персональні санкції, щоб їм було боляче. Їм, їхнім близьким, їхнім коханкам, щоб усім-усім було боляче», - додав міністр.

Як повідомлялося, Євросоюз наприкінці травня запровадив шостий пакет санкцій проти РФ, де головним елементом стала відмова від російської нафти, що транспортується морем.

Як зазначають у керівних органах ЄС, вказаний крок дасть змогу Євросоюзу відмовитись від 90% російської нафти до кінця 2022 року.