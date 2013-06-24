Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості збереження та збільшення міжнародної підтримки задля досягнення стратегічної мети перемоги України та захисту всієї Європи від російського терору. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це він заявив в онлайн-зверненні на заході німецького аналітичного центру Zentrum Liberale Moderne.

«Збереження та збільшення міжнародної підтримки попри тактичні політичні турбулентності має важливе значення для досягнення мети перемоги України над російськими загарбниками та вигнання їх з нашої землі», — наголосив він.

За словами Міністра, повна та болісна поразка російських окупаційних військ в Україні стане справедливим результатом варварської та неспровокованої агресії проти нашої держави. Вона також дозволить змінити траєкторію самої росії.

«Я переконаний, що ми зможемо пройти через всі політичні турбулентності та виборчі процеси, які генерують багато шуму, і зберегти увагу на досягненні стратегічної мети: перемоги України», — зауважив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба зауважив, що ЄС нині збільшує свою роль у підтримці України навіть на тлі заглиблення США у внутрішньополітичний виборчий процес.

«Це демонструє зростаючу глобальну роль та силу Європи. Ми маємо залишатися обʼєднаними та твердими, щоб покласти край російській агресії та відновити справедливий мир», — заявив Міністр.

Міністр застеріг від надання державі-агресору можливості заморозити конфлікт та використати паузу для відновлення сил. Він нагадав попередження Президента України Володимира Зеленського: якщо дати росії паузу та не підвищувати тиск, до 2028 року вона відновить свій військовий потенціал і буде готовою до нової хвилі агресії.

«Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в росії лише зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів буде надалі збільшуватися; російська ультранаціоналістична, фашистька, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії в 2028 році?», — запитав він.

Глава МЗС України наголосив, що лише нищівна поразка в Україні здатна протверезити росію.

«Ми всі маємо усвідомлювати, що на кону. Цілі кремля набагато ширші за Україну. Разом ми здатні уникнути гіршого сценарію. Це важкий, але досяжний шлях. Шлях до перемоги України. Давайте працювати разом, щоб тримати браму Європи зачиненою та захищеною від російського терору. Це забезпечить десятиліття миру та процвітання на європейському континенті», — підкреслив він.