Рейд підрозділів «Вагнера» на Москву наочно продемонстрував слабкість режиму Путіна. Надання Україні необхідної військової допомоги, посилення санкційного тиску та рішучість дій міжнародної спільноти забезпечать поразку росії в її війні проти України та демократичного світу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це в понеділок, 26 червня, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

«В суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає. Критично важливо зараз надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗВ та снаряди й ракети до них, посилювати міжнародні санкції у сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів. Маємо також завадити росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій», – зазначив Дмитро Кулеба.

Міністр окремо закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка: “Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території”.

Він також привітав рішення ЄС збільшити бюджет Європейського фонду забезпечення миру до 3,5 млрд євро, що допоможе не лише забезпечувати стабільні поставки військової техніки для України, але і розвиватиме українсько-європейський альянс оборонних індустрій. За словами Міністра, ближчим часом в Україні відбудеться спеціальний захід, який започаткує створення такої довготривалої оборонної співпраці.

Насамкінець Дмитро Кулеба розповів європейським міністрам закордонних справ історію двох українських підлітків з Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які віддали свої життя в боротьбі проти російської окупації: «Україна неодмінно переможе, оскільки її захищають такі Герої, як Тигран та Микита. Слава Україні!»