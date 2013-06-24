6 травня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн участь у форумі оборонних індустрій Україна-ЄС. Глава МЗС України висловив вдячність бельгійському головуванню за організацію заходу, а також всім країнам-членам за допомогу, яку вони надають Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр підкреслив, що реваншистську антиєвропейську диктатуру росії, яка хоче зруйнувати мир на континенті, можна зупинити лише за допомогою переважаючої оборонної потужності завдяки спільному нарощуванню оборонної промисловості.

“Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати існуючі проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні та захистити Європу самотужки. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

1. Створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів;

2. Довгострокове планування, контракти та закупівлі. Стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях;

3. Посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС. Сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. Багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні. Кожен євро, інвестований у здатність України виробляти більше озброєнь, генерує вигідні безпекові та фінансові дивіденди для європейських партнерів.

Дмитро Кулеба окремо зазначив, що вже зроблено багато сміливих кроків, щоб пробудити Європу і перетворити її на справжнього глобального гравця, водночас, необхідно зробити ще більше кроків, щоб уможливити перемогу України над російською агресією та довготривалий, добре захищений мир у всій Європі.