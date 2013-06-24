17 квітня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Іраку. Це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Візит Дмитра Кулеби відбувається в контексті втілення домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Прем‘єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня.

Глава української дипломатії провів в Багдаді переговори із Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

«Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвий поштовх активізації двостороннього політичного діалогу. І сьогодні я прибув до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом», — зазначив Дмитро Кулеба.

Міністр розповів іракському колезі про зусилля українських сил оборони із відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій.

Він приділив окрему увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні.

Глави МЗС окремо обговорили питання експорту українських зернових.

Міністри домовилися провести ближчим часом консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Співрозмовники також домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році.

Дмитро Кулеба запросив Фуада Хусейна здійснити візит до України.