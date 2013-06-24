Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з Прем'єр-міністром Маврикію Правіндом Кумаром Джагнотом. Сторони обговорили посилення співпраці між країнами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні в Порт-Луї я мав честь бути прийнятим Прем'єр-міністром Маврикію Правіндом Кумаром Джагнотом. Це перший візит Міністра закордонних справ України до Республіки Маврикій.

Наші країни високо цінують захист основоположних принципів Статуту ООН, таких як суверенітет і територіальна цілісність націй, і я вдячний Маврикію за принципову позицію підтримки України в протидії російській агресії, а також за те, що Республіка Маврикій приєдналася до комюніке Саміту миру.

Ми обговорили, як наші дві країни можуть посилити співпрацю у сферах політичного діалогу, торгівлі та інвестицій, а також зміцнити відносини між Україною та Африкою.

Враховуючи високий рівень розвитку економіки та бізнесу Маврикію, ми вітаємо значний інтерес до участі у відновленні України. У цьому контексті ми домовилися розпочати роботу над двосторонніми угодами щодо захисту інвестицій та уникнення подвійного оподаткування», - повідомив Дмитро Кулеба.