Відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів та втілення Формули миру Президента Зеленського принесуть справжній мир, а не потурання агресору. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це Міністр закордонних справ України заявив у виступі на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи, яка відбувається у Бухаресті, Румунія.

«Ми всі прагнемо миру. Цей мир має бути справедливим і тривким, і до цього зокрема веде втілення Формули миру Президента Зеленського. Справжній мир, а не потурання агресору, в інтересах не лише України, але всієї Європи та світу», — заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що справжній мир передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення кримським татарам можливості безпечно жити на рідній землі в українському Криму. Справжній мир — це кораблі з зерном, а не ракетами у Чорному морі. Справжній мир — це відновлення міжнародного права, а не панування права сили.

«Саме за це ми боремося, і саме цьому присвячена сьогоднішня конференція. Як не лише здобути перемогу, але і відновити справжній, тривкий мир», — підкреслив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що Крим не може залишатися під контролем Росії, яка знову використає його як стартовий майданчик для нової агресії та встановлення контролю над Чорним морем.

«Міжнародна Кримська Платформа довела свою ефективність. Цей механізм об’єднав миролюбні країни, які відкидають агресію та окупацію. Всі країни, які входять до неї, поділяють переконання, що Крим — це Україна і він має повернутися під контроль України», — зауважив Міністр.

Глава МЗС окремо наголосив, що Україна категорично відкидає будь-які заяви, які представляють Крим як особливий регіон, чимось відмінний від решти України. Адже немає різниці між Сімферополем, Херсоном, Донецьком чи Луганськом. Все це — українська земля, яку намагається вкрасти Росія.

«Україна закликає до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати наше спільне море для торгівлі та подорожей, жити вільно без страху російських військових кораблів. Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї мети», — підсумував Міністр.

Дмитро Кулеба також закликав до низки практичних кроків для зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

«Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного —це загроза для всіх», — наголосив він.