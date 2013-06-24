Іран постачає росії зброю, яка використовується для нападу на енергетичну інфраструктуру та цивільне населення України, тому ЄС має запровадити санкції проти Тегерану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи 17 жовтня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

«Сьогодні вранці росія обстріляла Київ з безпілотників іранського виробництва Shahed. Це був черговий навмисний напад на критичну інфраструктуру та цивільне населення», — заявив Міністр.

На переконання Дмитра Кулеби, у зв'язку з нещодавніми терористичними атаками з використанням іранської зброї існують всі підстави для запровадження пакету санкцій проти Ірану з боку ЄС.

«путін намагається втягнути в боротьбу своїх єдиних союзників: білорусь, Іран, Північну Корею. Нові санкції будуть попередженням Тегерану, якщо він продовжить поставки зброї для потреб росії, і превентивним попередженням для тих, хто також розглядає можливість постачати рф зброю та військову техніку», — зауважив він.

Міністр перелічив набір конкретних елементів, які може включати санкційний пакет проти Ірану.