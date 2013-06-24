Вони мають бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.

З того часу, як кілька тижнів тому Президент України Володимир Зеленський запропонував заборонити російським туристам в’їзд до Європи та світу, ця ідея набрала обертів у Європейському Союзі, а також спричинила гострі дискусії.

Простими словами, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і Групи семи. Це стане доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну.

«Але для чого накладати санкції на звичайних росіян?», запитує дехто. Для того, що абсолютна більшість росіян підтримують цю війну, тішаться вбивствам українців, ракетним ударам по українських містах, заперечують російські воєнні злочини.

Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні.

Водночас масова підтримка війни всередині Росії залишається темною дійсністю, яку не всі європейські лідери готові визнати.

Наприклад, Канцлер ФРН Олаф Щольц продовжує дотримуватися своєї концепції «Війни Путіна». Але ж німці як ніхто інший мають знати, що спільна відповідальність суспільства справді існує, і визнання спільної провини — це єдиний спосіб виправити спільні помилки минулого. Німці протягом поколінь відчували провину за те, що їхня країна зробила під час Другої світової війни.

Росіяни ще навіть не починали усвідомлювати власну провину. Насправді, вони рухаються в протилежному напрямі. Час зняти рожеві окуляри та тверезо подивитися на реальність російського фашизму. Покладання провини виключно на Путіна небезпечно наївне. Росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна.

Саме тому необхідно щоб усі країни ЄС і Групи семи припинили видавати туристичні візи росіянам. Це буде перший крок до їхнього протверезіння.

Росіяни мають бути позбавленими права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.

Звісно, є крихітна меншість росіян, які не підтримують Путіна та війну проти України. Декому з них вдома загрожує переслідування, і вони мають зберегти можливість отримати притулок. Я переконаний, що всі необхідні процедури для захисту цієї вразливої меншості залишаться у силі.

Так само в’їзд із гуманітарних підстав має бути збережений. Але туризм та несуттєві подорожі мають припинитися. Росіяни, які підтримують війну, будуть змушені зробити вибір: вони хочуть знищити Європу чи провести там відпустку?

Важливо розуміти, що ті з них, хто підтримує агресію проти України із застосуванням ракет і танків, так само підтримують російську агресію проти Європи та Заходу з використанням енергоносіїв як зброї для накручування цін на газ та інфляції, підбурювання політичної нестабільності.

Російський турист, який робить усміхнене селфі біля Бранденбурзьких воріт чи Ейфелевої вежі, швидше за все також обожнює Путіна та бажає європейцям замерзнути цієї зими.

Ось, наприклад, російська поп-зірка Філіп Кіркоров: він щойно з’їздив до окупованого Криму, де в оточенні пропагандистських ЗМІ підтримав поранених російських солдат, а звідти одразу ж поїхав в Лас Вегас і Монако на розкішний відпочинок.

Такі як він зберігають право на лицемірство завдяки оманливому наративу про «Війну Путіна».

Таке оруелівське двомислення притаманне будь-якій диктатурі, і російський whataboutism є складовою подвійної реальності. Наприклад, прихильники Путіна можуть мріяти, щоб Росія була наддержавою, але при цьому підтримувати політику, яке веде Росію до ізоляції в стилі КНДР. Вони можуть одночасно вимагати, щоб усі в світі їх поважали, але зневажати інших. Вони можуть годинами говорити про американські війни, але підтримувати вторгнення власної країни в Україну, яке відбулося навіть без спроби створити хоч якийсь casus belli.

Життя у подвійній реальності достатньо звичне для росіян — покоління жили так в СРСР. Росія так ніколи і не пропрацювала своє тоталітарне минуле. Росіяни так і не визнали провини за радянські злочини після розпаду Радянського Союзу. Минулорічне опитування Левада-Центру продемонструвало, що близько 60 відсотків росіян досі позитивно ставляться до Сталіна. Тому немає нічого дивного у тому, що російській пропаганді вдалося із такою легкістю розділити навпіл мізки росіян.

І жодна інша тема не оприявнює їхнє двомислення так сильно, як ставлення до Європи. Росіяни якось примудряються заздрити добробуту європейців і водночас ненавидіти його. Їм подобається знущатися з європейських цінностей і фантазувати про те, як Європа невдовзі зазнає краху, але вони їдуть відпочивати у Біарріц та відправляють своїх нащадків на навчання у Лондон.

Ці подвійні стандарти не можуть продовжуватися, і заборона на туристичні подорожі покладе край цій двозначності. Мати і одне, й інше більше не вдасться.

Є і суто практична складова цієї дискусії, і вона стосується безпеки. Росіяни становлять підвищений ризик конфліктів і злочинів на ґрунті ненависті, особливо зараз, коли їм щоденно промиває мізки агресивна пропаганда. Вони знані своєю негідною поведінкою на світових курортах та в туристичних місцях, а зараз ці ризики додатково зросли. Заборона в’їзду для росіян підвищить безпеку та знизить злочинність.

Туризм як такий є досягненням миру та гуманізму. Войовничі народи, які руйнують міжнародний мир, мають бути позбавленими привілеїв мирного співіснування.

Саме з цієї причини наприкінці квітня Всесвітня туристична організація ООН призупинила повноваження Росії переважною більшістю голосів, яка значно перевищила необхідний поріг у дві третини.

За підсумками голосування, Генеральний секретар Зураб Пололікашвілі зазначив: «Туризм — це основу миру та дружби між народами, і члени ЮНВТО мають або дотримуватися цих цінностей, або нести відповідальність, без жодних виключень. Ця сесія Генасамблеї довела, що дії Росії не піддаються виправданню і протирічать самим принципам ЮНВТО».

Україна нині активно працює із партнерами в ЄС і Групі семи, переконуючи їх закрити в’їзд російським туристам. Ми переконані, що це одна з найефективніших персональних санкцій проти Росії. На відміну від деяких інших обмежувальних заходів, вона не несе майже жодної додаткової ціни для ЄС і Групи семи, зміцнює безпеку, не потребує додаткового законодавства та надсилає чіткий сигнал всім росіянам. Сигнал про те, що Путін і його прихильники закрили Росії двері до Європи.

Стаття для видання Politico