Під час візиту до Індії Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на позитивних зрушеннях, які відбуваються у двосторонніх відносинах Індії та України. Про це він розповів у п’ятницю, 29 березня, у включенні до етеру національного телемарафону “Єдині новини” з Нью-Делі, передає пресцентр Урядовий портал.

Глава МЗС зазначив, що Індія поступово змінює своє розуміння війни росії проти України та чітко усвідомлює, що українського-індійські відносини мають велике майбутнє.

“Якщо порівняти стан наших відносин у перший рік війни і зараз, то можна спостерігати важливі позитивні зрушення. Нью-Делі побачив Україну як важливого партнера”, - підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна цінує прагнення Індії до встановлення сталого миру в нашій країні та її всеосяжну участь у зустрічах з реалізації Формули миру Президента Зеленського. За його словами, Україна проводить спільну роботу з Індією та іншими країнами над їх залученням до участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Дмитро Кулеба назвав три ключові задачі задля розвитку відносин між Україною та Індією.

“Задача номер один — повернути рівень співпраці в торгівлі та політичній сфері до довоєнного рівня. Довоєнний рівень — це багатомільярдна торгівля між нашими країнами, що насамперед означає залучення грошей в економіку України, створення робочих місць, продаж українських товарів у світі; це означає перспективні спільні розробки у високотехнологічних сферах; це прихід індійських компаній на український ринок.

Друга задача — працювати над новими проектами та програмами, які мають вивести українсько-індійські відносини на новий рівень.

Задача номер три — Формула миру. Подальша участь Індії у втіленні Формули миру стане важливим сигналом для багатьох країн регіону, які орієнтуються на Нью-Делі, переконуючи їх долучитися до цієї ініціативи Президента Зеленського”, — наголосив Міністр.

Дмитро Кулеба також повідомив, що українська дипломатія працює над організацією візитів Прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та Президента України Володимира Зеленського до Індії.