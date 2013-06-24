Ключі директорам медзакладів передав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вони подолали шлях у майже 9 тисяч кілометрів. З корейського Сеула через німецький Бремергафен. Потім зупинка у Львові. А вже з Дніпра вони поїхали до громад регіону. 6 карет швидкої допомоги марки Hyundai. Це гуманітарка від Республіки Корея», – зазначив Сергій Лисак.

До доставки «швидких» доклало зусиль чимало людей, додав він. Машини були доукомплектовані та пройшли повне технічне обслуговування.

«Загалом це десь півроку роботи, – розповів народний депутат Дмитро Припутня. – Дякую всім причетним – МОЗ, Послу України в Кореї, міжнародним організаціям та українським бізнесменам».

У салоні авто є місце для персоналу та пацієнта і все необхідне для транспортування людини до лікарні. Директорка одного з медзакладів, що отримав «швидку», Тамара каже: декілька років чекали на таку обновку. І ось – мрія збулася.

«Це дуже гарна новина для нас – отримати автомобіль такого класу. Тепер зможемо ще якісніше надавати допомогу хворим, які живуть у віддалених населених пунктах», – поділилася Тамара.

Радіє новому транспорту й Валентина, директорка ще однієї лікарні регіону. Вона розповіла, що машина, якою обходилися до цього, вже надто стара.

«Багато людей потребують паліативної допомоги. І вони дуже раді, коли ми приїжджаємо до них додому. Адже це не лише медична, а й психологічна допомога. Побалакаєш з людиною – і їй стає ліпше», – вважає Валентина.

«Зараз у нас стареньке авто, часто ламається. А це комфортніше набагато. Дуже гарна машина», – зазначив водій Валерій.

Загалом з Республіки Корея до України доставили 10 машин «швидкої». Їх також отримали Львівська, Закарпатська та Сумська області.