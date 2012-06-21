З нагоди Дня Героїв у Тернополі організували заходи на вшанування пам’яті тих, хто боровся за волю й незалежність України. Передусім, поінформували у прес-службі міськради, у загальноосвітніх навчальних і культурно-мистецьких закладах обласного центру організують уроки національної звитяги, тематичні виставки та спілкування. Команди міських шкіл і Галицького коледжу ім. В. Чорновола змагалися у військово-історичному квесті «Ігри патріотів». У надвечір’я тернополяни та гості міста пройшли урочистою ходою у вишиванках за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів, громадських організацій, учнів і студентів вулицями міста до центрального Театрального майдану. Потім поклали квіти до пам’ятників і пам’ятних знаків Героям України та борцям за її незалежність. Завершилося святкування патріотичним концертом.
ВИЯВ ПОШАНИ