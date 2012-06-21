Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Дню Конституції України на Тернопіллі присвятили різні заходи, які цього року через карантинні обмеження відбуваються в онлайн-режимі. Так, обласна державна адміністрація організувала флешмоб «Знати, щоб дотримуватися!». Долучитися до нього може кожен, хто бажає, варто лише записати коротке відео зі статтями Основного Закону України, які найбільше до снаги, й викласти у соціальні мережі під ґраткою #Конституція_мій_захист, #Держава_це_ми. До цієї акції вже долучилися очільник краю, медики, військові, освітяни, пластуни, громадськість. З їхніх уст звучить цитування статей Конституції, які визначають права та обов’язки українців у різних царинах життя.
А от у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці підготували до свята дві віртуальні виставки. Експозиція «Конституція України: від Гетьмана до Президента» простежує історичний шлях від Конституції гетьмана Пилипа Орлика до прийняття теперішнього Основного Закону. Можна ознайомитися, зокрема, з конституційним актом, прийнятим 5 квітня 1710 року під керівництвом гетьмана Пилипа Орлика, з пактами та Конституціями української козацької держави, з конституційним правом незалежної України.
Інша виставка в онлайн-режимі, яку тут організували, має назву «Конституція України — правовий оберіг держави!». На ній представили навчально-методичні й правові посібники, шкільні підручники, монографії, аналітичні звіти, збірники матеріалів різних конференцій та інші видання з фонду відділу міського абонемента. Йдеться передусім про Конституцію та державні символи України, європейську модель конституціоналізму, права й обов’язки громадянина Української держави.