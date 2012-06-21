Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Древнє Більське городище, що у Котелевському районі Полтавської області завжди притягувало до себе романтиків, шукачів скарбів, істориків. Але мало хто міг спрогнозувати його відродження в якості важливого туристичного об’єкта. Стараннями місцевої влади, небайдужих громадян, науковців, це відбувається. Спочатку був виступ симфонічного оркестру з Полтави в полі під відкритим небом, потім відремонтували дорогу, що тягнеться сюди від Ворскли по серпантину, відкрили готель для туристів.
10-11 серпня на цій історичній місцевості відбудеться масштабний етнофестиваль, де можна буде подивитися: скіфську ходу, кінне й фаєр-шоу, насолодитися співом оперної діви Марії Максакової. І навіть узяти участь в екскурсії з можливістю провести археологічні розкопки.
Для поціновувачів ковальського мистецтва, на етнофестивалі цікаво буде відвідати свято ковалів. Там виступатиме ціла плеяда різноманітних гуртів і театралізованих колективів.
Окремі з них, як наприклад, метал-гурт MOTANKA, відомий далеко за межами України.
Одним словом, сумувати на заході не доведеться. І, що дуже важливо, вхід на фестиваль вільний. Його можуть відвідати усі бажаючі.
Переглянути туристичну карту городища і дізнатися подробиці етнофестивалю можна на сайті bilsk.com.ua.