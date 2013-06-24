Україна отримала черговий транш обсягом 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Він перший цього року і став можливим завдяки виконанню 13 індикаторів, передбачених на четвертий квартал 2024-го.

2025 року в межах Ukraine Facility передбачено приблизно 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро — у вигляді грантової підтримки.

«З отриманих 3,5 мільярда євро 3,1 мільярда — пільгові кредити та 400 мільйонів — грантові кошти. Це вагома підтримка від наших європейських партнерів і підтвердження правильного курсу реформ. Надані кошти спрямовують на покриття державних видатків. Ми й надалі впроваджуватимемо необхідні зміни в межах програми Ukraine Facility для гармонізації з європейськими стандартами та інтеграції України в економічний простір ЄС», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Міністерство економіки як національний координатор програми продовжує забезпечувати моніторинг виконання Плану України та підготовку регулярної звітності для Європейської комісії, повідомляє Мінекономіки.

«Завдяки ефективному виконанню умов Плану України та злагодженій співпраці з ЄС Україна успішно залучила перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility. Загалом у межах програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 мільярда євро. Ці кошти спрямовують на першочергові потреби в соціальній та гуманітарній царинах», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Реформи, передбачені інструментом, охоплюють такі сектори: боротьба з корупцією, поліпшення бізнес-клімату, ринок праці, регіональна політика, енергетика, стан довкілля, а також управління державними фінансами та підприємствами, повідомляє Мінфін.