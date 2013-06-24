Кабінет Міністрів розширив перелік видів діяльності ІТ-компаній для резидентства в Дія.City. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, долучися зможуть компанії, які займаються розробкою, реалізацією, обслуговуванням та ремонтом біонічних протезів.

Наразі в Україні кількість людей з ампутації може сягати до 100 тисяч осіб. Найкраще рішення в таких випадках — біонічне протезування. Це революційні технології, що поєднують медицину, ШІ, софт та робототехніку. Вони дозволяють відновити більшість функцій втраченої руки. Саме тому важливо розвивати ринок medtech, щоб зробити протезування більш доступним для українців.

В Дія.City виробники отримають сприятливі податкові умови, інструменти для залучення інвестицій та можливості для побудови прозорої корпоративної структури.