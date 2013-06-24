Фонд підтримки енергетики було створено у квітні 2022 року з ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати нас у забезпеченні стабільного енергопостачання під час воєнної агресії рф.

«Фонд став інструментом справді масштабної та ефективної допомоги партнерів. Деякі зі спонсорів зробили кілька внесків, постійно реагуючи на наші запити. І це надзвичайно важливо, адже ворог не припиняє атак на нашу енергосистему. Отже, нам потрібна допомога для швидкого відновлення», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Особливу довіру партнерів вдалося забезпечити завдяки системі прозорого розподілу коштів. При Міністерстві енергетики функціонує робоча група з питань гуманітарної допомоги, яка розглядає запити українських енергетичних компаній про закупівлю потрібної допомоги за кошти фонду. Закупівлі енергетичного обладнання здійснює за міжнародними стандартами прозорості Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Загалом на 9 квітня вдалося залучити до фонду понад 410 мільйонів євро з 13 країн­партнерів та міжнародних організацій. З них на рахунок надійшло понад 393 мільйони євро (решта суми — анонсовані внески, які скоро перерахують спонсори). Із цих коштів профінансовано найбільш нагальні потреби українських енергетичних компаній, зокрема закупівлю генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об’єктів.

Найбільше коштів розподілено на забезпечення термінових потреб енергетичних компаній із прифронтових областей — Харківської, Миколаївської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Одеської, повідомляє Міністерство енергетики.