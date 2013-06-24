Двопартійна делегація американських конгресменів прибула до Києва, аби засвідчити непохитність підтримки України.

Про це повідомило посольство США в Україні.

«Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США — Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана. Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною», - зазначили у диппредставництві.

Схвалена Палатою представників у Конгресі США допомога дасть змогу Україні стабілізувати ситуацію на полі бою та перехопити ініціативу.

Про це 21 квітня заявив Президент Володимир Зеленський в ефірі одного з американських телеканалів.

«Я вважаю, що ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили. Я молюся, і ми матимемо шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає системи озброєння, які нам так потрібні, які так потрібні тисячам солдатів. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію та перехопити ініціативу, а тому нам дійсно потрібно мати системи озброєння», - сказав глава Української держави.

За його словами, Україні потрібна далекобійна зброя, «щоб не втрачати людей на передовій».

«У нас є втрати, тому що ми не можемо дотягнутися так далеко. Наша зброя не така далекобійна. Нам потрібна й ППО. Це наші пріоритети зараз», - додав він.

На запитання журналістки, чи допоможе американська підтримка Україні виграти війну чи просто продовжить її, Зеленський відповів: «Це залежить від того, коли ми дійсно отримаємо зброю на землі. ...Якщо ми отримаємо її за пів року — добре, але у нас процес зупиниться на пів року, і ми матимемо втрати за кількома напрямками. Втрати в людях і в техніці»

Як відомо, 20 квітня нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R.8035 «Про додаткові асигнування на безпеку України-2024», який передбачає понад 60 млрд дол. на підтримку України.

Сенат США у вівторок розгляне законопроєкт про допомогу Україні, схвалений Палатою представників.

Джерело: Укрінформ